Немецкий наставник футбольной сборной Нигерии Гернот Рор сообщил журналистам, что руководство команды запретило игрокам встречаться с русскими девушками во время чемпионата мира летом нынешнего года. Это положение официального распорядка команды из Африки.

Немецкий наставник футбольной сборной Нигерии Гернот Рор сообщил журналистам, что руководство команды запретило игрокам встречаться с русскими девушками во время чемпионата мира летом нынешнего года. Это положение официального распорядка команды из Африки."Футболистам будет разрешено встречаться с женами и другими членами семьи во время чемпионата мира, – цитирует Рора издание "Спорт-экспресс". – У каждого игрока будет своя комната, так что они смогут встречаться, за исключением дней подготовки к матчам и в дни игр"."Я не позволю игрокам встречаться с русскими девушками или "профессионалками", — категоричен главный тренер нигерийцев. По его словам, единственное исключение будет сделано для капитана сборной Джона Оби Микела, потому что у него жена – русская.