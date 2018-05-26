Глава императорского Дома Романовых, великая княжна Мария Владимировна и ее сын, великий князь Георгий Михайлович намерены напомнить политикам об исторической и правовой принадлежности Крыма к России.

Глава императорского Дома Романовых, великая княжна Мария Владимировна и ее сын, великий князь Георгий Михайлович намерены напомнить политикам об исторической и правовой принадлежности Крыма к России.Их императорские высочества проедут по недавно открытому Крымскому мосту во время визита на полуостров с 28 мая по 3 июня, пишет ТАСС. Этим жестом Мария Владимировна и Георгий Михайлович хотят поддержать выбор жителей Крыма, сделанный на референдуме в марте 2014 года.Во время помещения Крыма представители Дома Романовых приедут в Керчь, совершат молебен в храме Иоанна Предтечи, осмотрят Феодосию и Севастополь.В Севастополе Великая княжна откроет выставку "Виды Крыма в живописи русских художников".