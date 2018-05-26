Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин в разговоре с журналистами отметил, что никакого сокращения высшего дивизиона отечественного футбола не будет. Напротив, руководство РФПЛ обсуждает с клубами вопрос об увеличении турнира на две команды.

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин в разговоре с журналистами отметил, что никакого сокращения высшего дивизиона отечественного футбола не будет. Напротив, руководство РФПЛ обсуждает с клубами вопрос об увеличении турнира на две команды."О сокращении Лиги речи не идет, — цитирует Прядкина Спорт24.Ru. – Наоборот, не раз уже поднимали вопрос о расширении. Даже постановление было. Шамиль Газизов попросил записать постановление, чтобы РФПЛ узнала мнения всех клубов о возможном расширении. Сделаем опросный лист для руководителей клубов"."Лично я считаю, что 16 клубов – это оптимально с точки зрения финансов. Есть примеры "Амкара" и "Тосно", который нас покинул. Многие клубы имеют проблемы с финансированием. Виталий Мутко не раз говорил, что спасал клубы. В том числе и клубы РФПЛ, могу подтвердить", — говорит глава РФПЛ.По словам Прядкина, Мутко в бытность главой Российского футбольного союза несколько раз беседовал с губернатором на предмет поддержки футбола высших достижений в регионах: "В понедельник, 28 мая, на специальной пресс-конференции расскажем обо всем подробно".