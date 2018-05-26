Продолжается шестой этап Формулы-1 Гран-при Монако. Состоялась третья свободная практика, в которой десятое время показал российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин.

Продолжается шестой этап Формулы-1 Гран-при Монако. Состоялась третья свободная практика, в которой десятое время показал российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин.Лучший результат у Даниэля Рикьярдо из Red Bull. Сергей Сироткин уступил ему 1,068, показав десятое время. Напарник Сироткина по Williams канадец Лэнс Стролл оказался 16-м. В первом тренировочном заезде Сироткин также был десятым, а во втором показал 15 результат.Всего одну тысячную секунды проиграл Рикьярдо второй пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Но перед самым завершением заезда голландец разбил свой болид, чем поставил под сомнение участие в квалификационной гонке. Третий результат у Себастьяна Феттеля из Ferrari.