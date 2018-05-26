Продолжается шестой этап Формулы 1 Гран-при Монако. Состоялся квалификационный заезд. Гонщик команды Williams Сергей Сироткин занял 13 место.

Продолжается шестой этап Формулы 1 Гран-при Монако. Состоялся квалификационный заезд. Гонщик команды Williams Сергей Сироткин занял 13 место.Победу одержал гонщик команды Red Bull австралиец Даниэль Рикьярдо. Его напарник голландец Макс Ферстаппен разбил болид в свободной практике и не смог выступить в квалификации. На втором месте немец Себастьян Феттель из Ferrari. Третий стартовый номер в главной гонке получил британец Льюис Хэмилтон (Mercedes).Российский гонщик Williams Сергей Сироткин показал 13-й результат и начнет главную гонку также 13-м. Его напарник канадец Лэнс Стролл занял 18 место.