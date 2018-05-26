Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении расходов Пенсионного фонда на более чем 92 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении расходов Пенсионного фонда на более чем 92 миллиарда рублей. Документ предусматривает корректировку основных параметров бюджета ПФР на 2018 год с учетом того, что в предыдущем году у фонда остались средства.Таким образом, в этом году в ПФР направят меньше денег, однако общий объем расходов увеличится до 8,53 триллионов, передает РИА Новости.