Главы Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились в субботу в демилитаризованной зоне, в Пханмунджоме. Сообщается, что стороны обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации, а также обсудили вопрос о проведении саммита КНДР-США.

Главы Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились в субботу в демилитаризованной зоне, в Пханмунджоме. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление канцелярии главы южнокорейского государства, стороны обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации, а также обсудили вопрос о проведении саммита КНДР-США. Решено, что о результатах переговоров в воскресенье объявит Мун Чжэ Ин.На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отказе от переговоров с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня в Сингапуре. В ответ Пхеньян сообщил, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Трамп не исключил, что сингапурский саммит все же состоится. Власти Южной Кореи уже приветствовали тот факт, что перспектива проведения саммита КНДР-США "снова замаячила на горизонте".