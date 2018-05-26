Вооруженные силы Латвии летом планируют получить стратегически важную ракетную систему противовоздушной обороны Stinger, сообщили в Минобороны страны. Сейчас союзники согласовывают технические условия для приема оборудования.

Вооруженные силы Латвии летом планируют получить стратегически важную ракетную систему противовоздушной обороны Stinger, сообщили в Минобороны страны. Сейчас союзники согласовывают технические условия для приема оборудования.Командующий латвийской армией Леонид Калниньш считает приобретение Stinger успешным с финансовой точки зрения, хотя конкретных сумм он не назвал. В свою очередь глава Минобороны Раймонд Бергманис заявил, что система значительно усилит военную мощь государства.ЗРК Stinger состоит из ракет противовоздушной обороны и установок для их запуска, передает "Интерфакс".