Чемпион Англии Манчестер Сити готов заплатить 45 миллионов евро за полузащитника Наполи и сборной Италии Жоржиньо. 26-летнему футболисту предложена зарплата в 4 миллиона евро в год.

Чемпион Англии "Манчестер Сити" готов заплатить 45 миллионов евро за полузащитника "Наполи" и сборной Италии Жоржиньо. 26-летнему футболисту предложена зарплата в 4 миллиона евро в год."Манчестер Сити" сделал официальное предложение "Наполи". Неаполитанцы взяли время на размышление. Сам Жоржиньо не возражает против переезда в Англию.Жорже Луиз Фреппо Фильо, более известный, как Жоржиньо, выступает за "Наполи" с 2014 года. В 2016 году футболист получил итальянское гражданство и стал выступать за сборную Италии.