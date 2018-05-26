Форвард футбольной сборной Бразилии и итальянского Ювентуса Дуглас Коста попал в сферу трансферных интересов английского Манчестер Юнайтед. При этом клуб премьер-лиги готов отдать Старой синьоре за бразильца 85 млн евро.

Форвард футбольной сборной Бразилии и итальянского "Ювентуса" Дуглас Коста попал в сферу трансферных интересов английского "Манчестер Юнайтед". При этом клуб премьер-лиги готов отдать "Старой синьоре" за бразильца 85 млн евро.Коста играл на родине в "Гремио", а перебравшись в Европу – в донецком "Шахтере", мюнхенской "Баварии" и с 2017 года – в "Юве". В минувшем сезоне бразилец сыграл в 47 матчах во всех турнирах и забил 6 голов, сообщает "Спорт-экспресс". Форварда высоко оценивает тренер "МЮ" Жозе Моуринью.