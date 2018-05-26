Одна гламурная деталь Санкт-Петербургского международного экономического форума. Перед главным павильоном Экспоцентра на Пулковских высотах были выстроены ретроавтомобили, которые участвовали в автопробеге Ницца - Петербург.

Одна гламурная деталь Санкт-Петербургского международного экономического форума. Перед главным павильоном "Экспоцентра" на Пулковских высотах были выстроены ретроавтомобили, которые участвовали в автопробеге Ницца — Петербург.Ницца — это в Европе. Европа — это санкции. А тут автопробег, который ведь обычно организовывают друзья. Не это ли намек на то, перемены в отношениях возможны? Другое дело, что автомобили, они ведь бессловесны. На предыдущих трех форумах все чаще бессловесными были и западные участники. Даже те, кто доезжал до Петербурга, предпочитал особо не светиться на телекамеры. И вдруг на этот раз они сами искали встреч с журналистами и заговорили.Значит, западный бизнес уже не боится? Естественно, "Вести в субботу" воспользовались этим поворотом. И благо в России только-только сформировано новое правительство, мы спросили у представителей крупнейших мировых корпораций не о санкциях, а об общем состоянии мировой экономики и, соответственно, задачах, которые стоят перед новым правительством."От нового российского правительства ожидаю мобильности в реализации крупных инфраструктурных проектов. Я с пониманием отношусь к стремлению производить продукцию внутри России, это хорошо, понимаю и стремление привлекать инвестиции в Россию, но в то же время очень важно уловить баланс и не оказаться в изоляции", — считает Майкл Форер, председатель правления, Bombardier Transportation.- В самоизоляции.- Именно. Потому что в такой ситуации у вас нет доступа на мировой рынок новых технологий. Поэтому я ожидаю от нового правительства баланса между самостоятельностью и импортом."Мы ожидаем от правительства открытости, конструктивного диалога, в частности, с Министерством транспорта и другими ведомствами, о развитии нашей отрасли каршеринга. Мы хотим развивать на российском рынке новую бизнес-модель, удобную для всех и уже реализованную в Европе. Как и там, мы хотим обсуждать с российскими властями предлагаемые нами новации, чтобы они понимали, что и как мы делаем, понимали позитивный эффект нашей работы и то, как регулировать нашу деятельность", — подчеркнул Николас Брюссон, генеральный директор компании BlaBlaCar."Я нахожусь под большим впечатлением от услышанного на форуме. Правительство дает сигнал иностранным инвесторам о том, что готово действовать открыто, о предстоящей регулятивной реформы и курсе на упрощение ведения бизнеса. История помнит, что каждый рынок по-разному проходил свой путь развития и каждый международный игрок в России должен осознать, что он работает здесь, а не где-то еще, должен найти способ служить интересам местных потребителей и наладить диалог с местным правительством, как и в любой другой точке мира", — полагает Тимоти Мерфи, директор по франчайзингу MasterСard.- Насколько велик ваш бизнес в России?- Для MasterСard Россия входит в пятерку-шестерку крупнейших рынков. Для нас работа в этой стране имеет огромное значение. Мы инвестируем в российскую экономику уже более 20 лет. И сейчас, например. Россия — наш крупнейший рынок бесконтактных платежей.- Неужели больше, чем Великобритания, Франция и Германия?- Это правда, Россия обогнала эти страны. Так что мы хотим и дальше вести здесь бизнес, продолжать наши инвестиционные проекты не только в следующие 20 лет, а все 200 лет."Я слышал, что один из главных пунктов повестки нового правительства — это цифровизация экономики. Я очень высоко ценю и уважаю такой путь развития. Думаю, что это — верный взгляд в будущее. Скорость изменений в мире сейчас огромна. Это означает, что нам всем нужно приспосабливаться к новым условиям: и правительству, и бизнесу, и потребителям. На мой взгляд, роль и власти, и частного сектора заключается в том, чтобы помогать освоиться в новом мире. Например, в России мы с нашим замечательным партнером Сбербанком ведем такую работу с малым бизнесом. К этой программе уже подключились 200 тысяч малых предприятий. Работы впереди очень много", — сказал Меир Бранд, вице-президент Google.