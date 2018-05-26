Правила регистрации лекарств в России одни из самых либеральных в мире. Нормативная база очень лояльна для разработчиков и производителей лекарств, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на ПМЭФ.

Правила регистрации лекарств в России одни из самых либеральных в мире,а нормативная база очень лояльна для разработчиков и производителей, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на ПМЭФ.Сейчас срок регистрации лекарственных препаратов составляет 110 дней. Регистрация орфанного препарата, первых трех воспроизведенных препаратов и препаратов для несовершеннолетних — 60 дней, передает РИА Новости.Кроме того, во время регистрации допускается нормативная пауза для консультирования, что также выгодно для производителей, пояснил Краевой.