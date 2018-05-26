В Испании семья румынских цыган и 200 их гостей отметили пышную свадьбу в одном из ресторанов, однако оплатить выставленный заведением счет оказалось некому. Инцидент произошел в городке Виверо в автономном сообществе Галисия на северо-западе страны.

В Испании семья румынских цыган и 200 их гостей отметили пышную свадьбу в одном из ресторанов, однако оплатить выставленный заведением счет оказалось некому. Инцидент произошел в городке Виверо в автономном сообществе Галисия на северо-западе страны.Семья цыган внесла тремя платежами залог на общую сумму 1500 евро, подписали контракт, предоставив документы и оставив номера телефонов для связи. На невесте было шикарное платье, расшитое кристаллами Swarovski, гостей угощали мерлузой и отбивными из ягненка, поили вином и виски, а развлекал гостей известный румынский певец Николае Гуцэ, прибывший в Испанию на частном самолете.Когда пришло время рассчитываться, хозяевам сказали, что отец жениха, который должен оплатить счет, "сейчас не в состоянии", и с рестораном рассчитаются на следующий день. После этого никого из членов цыганской семьи найти уже не удалось, по оставленным номерам телефонов никто не отвечал.Через несколько дней удалось связаться с супругой брата жениха: сначала она сообщила, что ее муж попал в аварию, затем — что уехал в Румынию за деньгами, передает РИА Новости. Хозяева ресторана обратились в полицию.Цыганская семья живет в румынской общине в Виверо довольно давно, и сведений о их источниках дохода или зарегистрированном месте жительства у полиции нет. Найти молодоженов или близких родственников правоохранительные органы пока не могут. Не исключено, что семья отправилась в Румынию. Испанские правоохранители уже обратились к властям этой страны за помощью.По данным испанских СМИ, это рекордный для страны случай, когда гости ушли, не заплатив за праздник. Сообщается, что сумма неоплаченного счета за торжество — 8266 евро.