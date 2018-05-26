Станция метеонаблюдений на ВДНХ в Москве зафиксировала рекорд атмосферного давления для 26 мая - 762,2 мм ртутного столба.

Станция метеонаблюдений на ВДНХ в Москве зафиксировала рекорд атмосферного давления для 26 мая - 762,2 мм ртутного столба. Прежнее аномально высокое давление, как рассказали метеорологи, было в 1992 году. Тогда показатель вырос до 759,3 мм ртутного столба.По прогнозам синоптиков, в воскресенье давление в Москве станет меньше, а температура воздуха поднимется до плюс 21-23 градусов. Возможны кратковременные дожди.