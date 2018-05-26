Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон, вероятно, не готов к диалогу с Москвой по вопросам кибербезопасности, и посоветовало в этом случае брать пример с Парижа.

Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон, вероятно, не готов к диалогу с Москвой по вопросам кибербезопасности, и посоветовало в этом случае брать пример с Парижа.Как заявил в субботу пресс-секретарь российской дипмиссии, РФ а неоднократно предлагала Великобритании провести консультации по вопросам кибербезопасности. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров внес такое предложение в ходе переговоров со своим британским коллегой Борисом Джонсоном 22 декабря 2017 года в Москве. Однако в Лондоне предложение не приняли.Как отметил источник, британские политики, напротив, предпочитают делать антироссийские заявления. Он напомнил, что генеральный прокурор Джереми Райт, выступая 23 мая на конференции по кибербезопасности в Чатэм-Хаусе, обвинил Россию в организации кибератак c использованием вируса NotPetya в декабре 2017 года. При этом он призвал противников Великобритании, "стать более ответственными членами международного сообщества", передает ТАСС."Как представляется, британской стороне стоило бы поучиться у своих французских коллег, которые высказали готовность вести диалог с Россией по вопросам кибербезопасности, — заявил российский дипломат.Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции 24 мая заявил, что данные вопросы будут обсуждаться в двустороннем формате.