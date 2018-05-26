Из числа приехавших в Петербург на форум иностранцев выделим представителей тех стран, чьи правительства никаких санкций не вводили и, напротив, в последние четыре года пользуются ситуацией, чтобы расширить сотрудничество с Россией.

Из числа приехавших в Петербург на экономический форум иностранцев выделим представителей тех стран, чьи правительства никаких санкций не вводили и, напротив, в последние четыре года пользуются ситуацией, чтобы расширить сотрудничество с Россией."Актуальная проблема — финансовые ограничения. На сегодняшний день пути — только через американский доллар. Это большое ограничение. Объем инвестиций Китая растет. Поэтому мы предлагаем, что России и Китаю надо создавать прямую систему расчета", — отметил Чжоу Лицюнь, президент Китайской ассоциации предпринимателей.- Сербские динары нас вряд ли спасут. Но я знаю, что вы приехали с мыслью о том, чтобы сделать Сербию в глазах нового российского правительства мостом. Между кем и кем?- В условиях санкций, огромного давления на Россию, считаю, что Сербия как страна, которая самая близкая Российской Федерации, имеет прекрасные политические отношения. Уверен, что потенциал этого сотрудничества мы можем реализовывать горизонтально через предприятия, но и политики должны создавать условия, чтобы малые предприятия могли сотрудничать между собой. А также научно-исследовательские структуры, инновационные. Я уверен, что товарооборот будет продолжаться, — сказал Ненад Попович, министр инноваций и технологического развития Республики Сербия.