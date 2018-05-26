Мужчина, повредивший картину Репина Иван Грозный и его сын Иван в Третьяковской галерее в Москве, признался, что перед нападением выпил 100 грамм водки. На допросе он рассказал, что приехал в столицу специально для того, чтобы посмотреть на эту картину.
Мужчина, повредивший картину Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве, признался, что перед нападением выпил 100 грамм водки. На допросе он рассказал, что приехал в столицу специально для того, чтобы посмотреть на эту картину. Однако вечером зашел в буфет. "Водку не пью, вот и накрыло чего-то", — цитирует его слова "Интерфакс". На вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчин ответил утвердительно.
Между тем осведомленный источник агентства сообщил, что 37-летний мужчина, уроженец Воронежской области, является бездомным, у него нет постоянного места работы, он не судим и на психиатрическом учете не состоял. Тем не менее, по словам специалиста, у мужчины имеются некоторые признаки неадекватности.
В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.
По факту повреждения картины отдел дознания ОМВД России по району Якиманка города Москвы возбудил уголовное дело.
Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына"), написанная Ильей Репиным в 1883-1885 годах, уже подвергалась нападению – 16 января 1913 года 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов трижды ударил в нее ножом. После этого лица изображенных Репину пришлось воссоздавать фактически заново.