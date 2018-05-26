Мужчина, повредивший картину Репина Иван Грозный и его сын Иван в Третьяковской галерее в Москве, признался, что перед нападением выпил 100 грамм водки. На допросе он рассказал, что приехал в столицу специально для того, чтобы посмотреть на эту картину.

Мужчина, повредивший картину Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве, признался, что перед нападением выпил 100 грамм водки. На допросе он рассказал, что приехал в столицу специально для того, чтобы посмотреть на эту картину. Однако вечером зашел в буфет. "Водку не пью, вот и накрыло чего-то", — цитирует его слова "Интерфакс". На вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчин ответил утвердительно.Между тем осведомленный источник агентства сообщил, что 37-летний мужчина, уроженец Воронежской области, является бездомным, у него нет постоянного места работы, он не судим и на психиатрическом учете не состоял. Тем не менее, по словам специалиста, у мужчины имеются некоторые признаки неадекватности.В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.По факту повреждения картины отдел дознания ОМВД России по району Якиманка города Москвы возбудил уголовное дело.Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына"), написанная Ильей Репиным в 1883-1885 годах, уже подвергалась нападению – 16 января 1913 года 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов трижды ударил в нее ножом. После этого лица изображенных Репину пришлось воссоздавать фактически заново.