В Париже в субботу проходит массовая акция протеста под названием Народный подъем. Собравшиеся выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

В Париже в субботу проходит массовая акция протеста под названием "Народный подъем". Собравшиеся выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона.Как сообщает РИА Новости, демонстранты идут от Восточного вокзала до площади Республики. Они несут красные шары и таблички, с одной стороны которых написано "Стоп, Макрон", а с другой – "За мир", плакаты с надписями "За равенство, социальную справедливость и солидарность", "Вместе спасем государственные больницы". На нескольких машинах закреплены плакаты "Макрон, Франция не продается". В шествии участвуют и мигранты, которые принесли плакат с надписью "За легализацию всех, у кого нет документов".Акция организована французскими профсоюзами CGT, FSU, Solidaires, Unef и другими, а также политическими партиями, в том числе левой "Непокорившейся Францией".Демонстрации "Народный подъем" запланированы также в других французских городах, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.