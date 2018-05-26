Брак сгубила неверность музыканта. Так решили фанаты Шнура, а певец эти догадки лишь подтвердил.

Брак сгубила неверность музыканта. Так решили фанаты Шнура, а певец эти догадки лишь подтвердил.Сергей Шнуров в Instagram разоткровенничался с фанатами. Во время виртуальной беседы он и раскрыл истинную причину развода.Сначала Сергей призывал не вмешиваться в его личную жизнь, а потом не удержался и выложил стихотворение, посвященное жене. "Я есть – кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придется отвечать за песни, За пляски и раздрай души", – говорится в произведении.Поклонников пары задело поведение артиста. В комментариях под постом разгорелись споры по поводу причин расставания супругов. В дискуссию вмешался и сам Шнуров. Он прокомментировал некоторые домыслы подписчиков.Так, одна из фанаток спросила музыканта, почему же он "не ныл", когда изменял жене, а теперь стал "такой бедный, лиричный". Сергей ответил на это с присущей ему издевкой. "Ныл, но по другому поводу", – написал он.Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу. Позже Матильда подтвердила печальные новости. О причине расставания супругов пока ничего не известно.