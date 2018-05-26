Фильм о главе фонда Справедливая помощь Елизавете Глинке планирует снять режиссер Оксана Карас. Главную роль в картине Доктор Лиза сыграет Чулпан Хаматова.

Фильм о главе фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке планирует снять режиссер Оксана Карас. Главную роль в картине "Доктор Лиза" сыграет Чулпан Хаматова, передает ТАСС.О своих планах снимать картину о Елизавете Глинке Карас рассказала в Министерстве культуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета. По словам режиссера, в этом решении присутствует и личный фактор, однако в планах кинематографистов — не просто сделать "фильм-памятник", не просто рассказать увлекательную историю, но и "напомнить, что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь".Фильм расскажет об одном дне, когда к Елизавете Глинке обращается отец больной девочки и доктор Лиза соглашается помочь. По словам Карас, актриса Чулпан Хаматова уже согласилась исполнить в фильме главную роль. "Помимо безусловного внешнего сходства она была знакома с Глинкой", — добавила режиссер.На сегодняшнем просмотре в Минкультуры представят 68 картин в жанре экспериментального и авторского кино, а также шесть телесериалов. О том, какие ленты получат господдержку, будет известно позже.Врач-реаниматолог, основатель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России 25 декабря 2016 года. Самолет с музыкантами и артисты ансамбля имени Александрова, журналистами и доктором Лизой направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии, но упал в Черное море сразу после взлета из аэропорта Сочи.