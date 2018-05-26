Новая станция метро Рассказовка полностью готова к запуску. Все пуско-наладочные работы завершены, теперь потребуется еще несколько дней, чтобы привести в порядок прилегающую территорию.

"Рассказовку" строили 4 года. Это конечная станция Солнцевской линии, ожидается, что ей будут пользоваться по 600 тысяч пассажиров в год.Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что город начал передавать метрополитену для приемки ряд станций – "Рассказовку", "Ново-Переделкино", "Озерную"."Эти станции уже в высокой степени готовности, и сейчас метрополитен принимает все инженерные системы, помещения, назначает начальников станций. Все идет в плановом режиме", - подчеркнул чиновник.Уже через два года станция "Рассказовка" станет центром большого транспортно-пересадочного узла - жители Коммунарки и Бутова смогут через него добраться до центра Москвы всего за 45 минут.