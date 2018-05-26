Страсти вокруг свадьбы Меган Маркл и принца Гарри никак не утихнут. Казалось бы светские сплетники уже успели обсудить все – платье, прическу, макияж, гостей, но нашлась одна важная деталь, которую подметили в России.

Страсти вокруг свадьбы Меган Маркл и принца Гарри никак не утихнут. Казалось бы светские сплетники уже успели обсудить все – платье, прическу, макияж, гостей, но нашлась одна важная деталь, которую подметили в России.В день венчания на руке Меган Маркл блестел перстень с аквамарином приблизительно в 60 карат. Стоимость кольца составляет примерно 10 миллионов евро. А главная его ценность в том, что перстень раньше принадлежал матери жениха принцессе Диане.Это кольцо и вызвало интерес сплетников. Пока одни восторгались красотой украшения, другие пришли в недоумение, почему Гарри остановил выбор именно на этом перстне. Среди хейтеров оказалась и модель Ксения Царицына."Аквамарин – прекрасный камень, меняющий цвет в зависимости от настроения хозяина. И то, что Гарри подарил Меган ювелирное украшение своей матери, тоже прекрасно. Но почему Гарри остановил свой выбор именно на нем? Это не самый дорогой камень", – со знанием дела написала в соцсети девушка.По мнению модели, в сокровищнице британской короны и среди обширной коллекции украшений Леди Ди наверняка есть что-то более драгоценное. "Супруга принца Уильяма Кейт, например, в свое время получила на свадьбу кольцо с гигантским сапфиром, так же принадлежавшее Диане. Так почему же Гарри выбрал полудрагоценный аквамарин? Неужели у этого жеста есть какой-то другой подтекст", – возмутилась Ксения.Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.