Злоумышленник, имея на руках документы на автомобиль, взятый в аренду, реализовал его неизвестному лицу, причинив тем самым компании материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненского району задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве с лизингом автомобиля.В полицию поступило заявление от представителя одной из компаний, занимающейся продажей автотранспортных средств. По его словам, клиент организации, продавший им свое транспортное средство и впоследствии взявший его в долгосрочную аренду, не выполнил своих обязательств по договору.Полицейские установили, что подозреваемый, имея на руках документы на автомобиль, реализовал его неизвестному лицу, причинив тем самым компании материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61