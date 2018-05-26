Народная милиция ЛНР задержала двух бойцов Вооруженных сил Украины, сбежавших с позиций и пытавшихся пересечь серую зону у линии соприкосновения в Донбассе. Между тем в оперативном командовании ДНР опровергли заявление украинских силовиков о переходе под их контроль населенного пункта Петровское к югу от Донецка.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух бойцов Вооруженных сил Украины, сбежавших с позиций и пытавшихся пересечь "серую зону" у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель правоохранительных органов ЛНР Андрей Марочко. По его словам, военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили и задержали двух сбежавших с позиций вооруженных военнослужащих 14 отдельной механизированной бригады ВСУ.Между тем в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергли заявление украинских силовиков о переходе под их контроль населенного пункта Петровское к югу от Донецка."Сразу хочу заявить, что само Петровское было и есть под нашим контролем", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По его мнению, ВСУ не владеют обстановкой: район Петровского на данный момент является демилитаризованной зоной и нахождение там военнослужащих обеих сторон является нарушением.Басурин рассказал также, что украинские военные оборудуют свои позиции, не скрываясь от наблюдателей ОБСЕ, передает РИА Новости. Инженерные работы в данном районе идут под прикрытием огня украинской артиллерии, систематически обстреливающей дома и гражданские объекты в населенных пунктах Петровское, Викторовка и Тельманово.