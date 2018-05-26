Водитель ВАЗа вытолкнул легковой автомобиль на полосу встречного движения, где в него врезалась фура. В результате инцидента на месте аварии скончались три человека, в том числе – 10-летняя девочка. Девушка, находившаяся за рулем протараненного авто, находится в реанимации.

В сети размещены кадры с камеры наблюдения, запечатлевшие момент трагедии, произошедшей вечером в минувшую среду, 23 мая, на трассе Казань – Буинск – Ульяновск в Цильнинском районе Ульяновской области.Мужчина, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2115 врезался в ВАЗ-2114, остановившийся перед ним на дороге. Водитель "четырнадцатой" собирался совершить левый поворот, однако вместо этого был вытолкнут на полосу встречного движения, где в его транспортное средство врезалась фура Mercedes.После столкновения с грузовиком легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части и оказался в кювете."В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ- 2114 госпитализирована. Пассажиры автомобиля ВАЗ- 2114 — мужчина 1995 года рождения, женщина 1978 года рождения, несовершеннолетняя девочка 2008 года рождения (не пристегнута ремнем безопасности), от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД РФ.По данным местных СМИ, в результате аварии погибли мать, младшая сестра и молодой человек 19-летней девушки-водителя. Сама она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.Предполагаемый виновник отделался ушибами.