Новым тренером Севильи станет Пабло Мачин, известный по работе с Жироной. 43-летний Мачин заменит на посту главного тренера Хоакина Капарроса.

Новым тренером "Севильи" станет Пабло Мачин, известный по работе с "Жироной". 43-летний Мачин заменит на посту главного тренера Хоакина Капарроса.Капаррос вернулся на пост главного тренера "Севильи" в конце апреля 2018 года, заменив уволенного итальянца Винченцо Монтеллу. С 63-летним Капарросом была заключено временное соглашение, которое руководство клуба решило не продлевать.Возглавить "Севилью" предложено Пабло Мачину, который добился заметных успехов с "Жироной". Под его руководством каталонская команда пробилась в Примеру и закрепилась в ней. Контракт Мачина с "Жироной" действует еще год, поэтому "Севилье" придется заплатить компенсацию в 1 миллион евро.