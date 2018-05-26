За повреждения, нанесенные картине Ильи Репина в Третьяковской галерее, мужчина может попасть в тюрьму на три года.

За повреждения, нанесенные картине Ильи Репина в Третьяковской галерее, мужчина может попасть в тюрьму на три года. В пятницу вечером 37-летний посетитель выпил в буфете галереи 100 граммов водки и отправился "восстанавливать историческую справедливость". "Водку не пью, вот и накрыло", — объяснил он причину своего поведения в полиции.Вандал столбиком ограждения разбил стекло и повредил полотно "Иван Грозный и его сын Иван", пишет РИА Новости. За ущерб объекту культурного наследия суд может приговорить мужчину к штрафу до 3 миллионов рублей, либо принудительным работам на срок до трех лет, либо лишению свободы на тот же срок.МВД РФ опубликовало видео с объяснениями хулигана. В нем мужчина заявил, что осознает тяжесть своего поступка. Мужчина зарегистрирован в Воронежской области.По сообщению пресс-службы Третьяковской галереи, холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.16 января 1913 года 29-летний старообрядец Абрам Балашов порезал ножом лица царя и царевича на картине.