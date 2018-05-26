В мероприятиях приняли участие более 5000 выпускников. Нарушений общественного порядка не допущено.

В период с 22 по 25 мая 2018 года на территории Владимирской области прошли массовые мероприятия, посвященные "Последнему звонку", в которых приняли участие более 5340 выпускников образовательных организаций области.В обеспечении общественного порядка и безопасности было задействовано 404 сотрудника полиции, 29 сотрудников Росгвардии, 67 сотрудников частных охранных организаций, 188 народных дружинников, 22 представителя казачества.При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.