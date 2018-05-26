Мужчина выскочил из окна своей машины, вылетевшей с шоссе, после чего врезался в проезжавшее мимо авто и набросился на полицейского. Страж порядка применил электрошокер, не оказавший ожидаемого воздействия на нападавшего, после чего открыл огонь на поражение из пистолета.
Полиция города Ричмонд, расположенного в штате Вирджиния, обнародовала кадры с нательной камеры своего сотрудника, 14 мая застрелившего безоружного мужчину.
На записи видно, как подозреваемый, на котором не было одежды, выпрыгнул из окна автомобиля, воткнувшегося в заросли около трассы, после чего выбежал на федеральное шоссе и буквально врезался в проезжавшую мимо машину.
После этого мужчина некоторое время валялся на дороге, а затем переключил свое внимание на стража порядка. Он пошел в сторону полицейского, применившего тазер.
Электрошокер не оказал существенного действия на нападавшего и правоохранитель открыл огонь на поражение из пистолета.
Подозреваемый, впоследствии опознанный как Маркус Дэвид Петерс, 24 лет от роду, получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице.
Специальной комиссии предстоит определить правомерность применения табельного оружия против невооруженного мужчины. На время разбирательства страж порядка, застреливший Петерса, направлен в административный отпуск.
Представитель правоохранительных органов затруднился объяснить причины странного поведения погибшего, сославшись на то, что полноценная токсикологическая экспертиза еще не завершена.
Семья покойного сообщила, что шокирована увиденным, так как их родственник нуждался в помощи и явно не осознавал, что делал в тот момент, когда полицейский начал в него стрелять.
В ходе расследования было установлено, что Маркус Дэвид Петерс, работавший охранником в отеле, повел себя неадекватно еще во время смены. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он начал раздеваться в холле гостиницы, после чего сел в свой автомобиль и уехал.