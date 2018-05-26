Мужчина выскочил из окна своей машины, вылетевшей с шоссе, после чего врезался в проезжавшее мимо авто и набросился на полицейского. Страж порядка применил электрошокер, не оказавший ожидаемого воздействия на нападавшего, после чего открыл огонь на поражение из пистолета.

Полиция города Ричмонд, расположенного в штате Вирджиния, обнародовала кадры с нательной камеры своего сотрудника, 14 мая застрелившего безоружного мужчину.На записи видно, как подозреваемый, на котором не было одежды, выпрыгнул из окна автомобиля, воткнувшегося в заросли около трассы, после чего выбежал на федеральное шоссе и буквально врезался в проезжавшую мимо машину.После этого мужчина некоторое время валялся на дороге, а затем переключил свое внимание на стража порядка. Он пошел в сторону полицейского, применившего тазер.Электрошокер не оказал существенного действия на нападавшего и правоохранитель открыл огонь на поражение из пистолета.Подозреваемый, впоследствии опознанный как Маркус Дэвид Петерс, 24 лет от роду, получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице.Специальной комиссии предстоит определить правомерность применения табельного оружия против невооруженного мужчины. На время разбирательства страж порядка, застреливший Петерса, направлен в административный отпуск.Представитель правоохранительных органов затруднился объяснить причины странного поведения погибшего, сославшись на то, что полноценная токсикологическая экспертиза еще не завершена.Семья покойного сообщила, что шокирована увиденным, так как их родственник нуждался в помощи и явно не осознавал, что делал в тот момент, когда полицейский начал в него стрелять.В ходе расследования было установлено, что Маркус Дэвид Петерс, работавший охранником в отеле, повел себя неадекватно еще во время смены. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он начал раздеваться в холле гостиницы, после чего сел в свой автомобиль и уехал.