Использование современных технологий существенно выросло на рынке ипотеки, заявил в интервью России 24 глава ДОМ.РФ Александр Плутник.

Он напомнил, что спрос на ипотеку продолжает расти и существенно превышает показатели прошлых лет. В результате банки сталкиваются с необходимостью обслуживать как можно больше клиентов, отметил он."Необходимость увеличить пропускную способность банковской системы по части выдачи ипотеки ведет к применению новых технологий", - добавил Плутник.Уже сегодня многие банки используют подачу заявки онлайн и пытаются максимально автоматизировать процедуру получения ипотеки.Чтобы процесс ипотечного кредитования становился удобнее для людей, в него приходят цифровые технологии, и заявки можно подавать через привычные гаджеты и через них же получать ипотечные кредиты", - сказал Плутник. Он подчеркнул, что "возможность получить ипотечный кредит онлайн – уже завтрашний день на российском ипотечном рынке".