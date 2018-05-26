Картина Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, поврежденная нетрезвым посетителем в Третьяковской галерее, может быть восстановлена. Такое мнение высказала замглавы научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденная нетрезвым посетителем в Третьяковской галерее, может быть восстановлена. Такое мнение высказала замглавы научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.Картина, написанная Ильей Репиным в 1883-1885 годах, становилась жертвой вандализма еще при жизни художника: 16 января 1913 года 29-летний иконописец, старообрядец и сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов трижды ударил в нее ножом. После того нападения Репину пришлось воссоздавать лица изображенных фактически заново."Сейчас ситуация, если верить описанию, не такая трагическая, то есть, это все-таки фон, одежда и авторская рама, что, безусловно подлежит восстановлению. Можно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя", — заявила Темерина РИА Новости.Сколько времени потребуется для восстановления картины, определить сложно: масштаб повреждений может быть разный. "Возможно, потребуется дублировка холста, если повреждения занимают существенную часть от площади картины. Это все можно сделать, реставраторы способны и не на такое", — добавила Темерина.По мнению искусствоведа, художника-реставратора Юрия Ланглебена, реставрация картины подразумевает большие трудовые и материальные затраты и явно будет длиться не один месяц. "Если говорить примерно, то может потребоваться от месяца до года в лучшем случае", — сказал он.Если же было повреждено более половины полотна, задача для специалистов серьезно усложнится, добавил Ланглебен. Однако, по его словам, российская школа реставрации — одна из самых сильных в мире, и помощь зарубежных экспертов вряд ли понадобится.Вандал повредил картину Ильи Репина в Третьяковской галерее накануне вечером, разбив металлическим столбиком ограждения стекло, защищавшее полотно. Картина серьезно повреждена: холст порван в трех местах на фигуре царевича.Полиция задержала вандала и возбудила против него уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия. На допросе он рассказал, что специально приехал в столицу, чтобы посмотреть на эту картину. Перед нападением, по словам задержанного, он выпил 100 граммов водки.По сообщению пресс-службы Третьяковки, самые ценные части картины — изображения лиц и рук царя и царевича — в результате нападения не пострадали. От падения сильно повреждена авторская художественная рама.