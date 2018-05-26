Новое правительство России должно проявлять инициативу, находить нестандартные подходы и утверждать современный стиль управления, заявил президент России Владимир Путин на первом совещании с членами нового российского кабинета. Новым членам правительства президент пожелал сил, энергии и здоровья для реализации предстоящей большой, содержательной и очень интересной работы.

Новое правительство России должно проявлять инициативу, находить нестандартные подходы и утверждать современный стиль управления, заявил президент России Владимир Путин на первом совещании с членами нового российского кабинета.Правительство, по словам главы государства, должно подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества и политическими партиями. Среди последних Путин выделил Общероссийский народный фронт как "одну из наиболее массовых общественных организаций".Новым членам правительства президент пожелал сил, энергии и здоровья для реализации предстоящей большой, содержательной и очень интересной работы. Также Путин пожелал министрам успеха.Перед правительством России, по словам президента, стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи: это цели принципиально нового уровня, от достижения которых зависят жизнеспособность России, энергия ее развития, ее будущее."Не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки", — сказал Путин.По словам президента, правительство должно обеспечить действенную координацию с региональными командами управленцев, так как "именно на местах будут воплощаться в жизнь все наши общие планы".Путин также потребовал от правительства максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с майским указом "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".