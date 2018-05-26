Президент России Владимир Путин доволен организацией Международного экономического форума. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по итогам своей встречи главой государства, Путин не высказал никаких претензий или замечаний.

Президент России Владимир Путин доволен организацией Международного экономического форума. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по итогам своей встречи главой государства, Путин не высказал никаких претензий или замечаний. "Замечаний нет, молодцы, спасибо", — привел губернатор слова президента в беседе с журналистами в субботу.Полтавченко также сообщил, что на ПМЭФ-2018 администрация Санкт-Петербурга заключила более 70 соглашений на общую сумму в более чем 267 миллиардов рублей. По его словам, по общему объему соглашений город побил рекорд прошлого года. "Это говорит о том что интерес у инвесторов сохраняется", — цитирует слова Полтавченко "Интерфакс".