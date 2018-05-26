Только в ночи команда Вестей в субботу добралась до Москвы из Петербурга. Казалось бы, за два десятилетия у нас должен был выработаться четкий алгоритм, когда выдвигаться домой с ежегодного Петербургского экономического форума.

Только в ночи команда "Вестей в субботу" добралась до Москвы из Петербурга. Казалось бы, за два десятилетия у нас должен был выработаться четкий алгоритм, когда выдвигаться домой с ежегодного Петербургского экономического форума. Но на этот раз в нем было столько непредсказуемых поворотов, что мы задержались. Один такой поворот — состав участников пленарной сессии: сразу и президент России, и его коллега из Франции, и премьер Японии, и вице-председатель Китая, и глава МВФ. Такого состава не бывало и до санкций.Пленарная сессия длилась более трех часов, но тон разговора еще в самом начале задал модератор. "Для меня огромное удовольствие находиться здесь. Это потрясающее собрание лидеров! Здесь примерно четвертая часть населения. А с учетом присутствия госпожи Лагард мы могли бы сказать, что и сто процентов у нас есть. Я тщетно пытался найти такую группу экспертов, которая бы могла включать столько же мировых лидеров. И это собрание, на мой взгляд, — дань уважения к энергии Владимира Путина, его силе убеждения. Это также может быть признаком того, что у Дональда Трампа есть уникальная способность собирать людей вместе без него", — отметил модератор Джон Миклетвейт из Bloomberg.Миклетвейт, конечно, имеет в виду последние политические решения Трампа по Ирану, после которых позиции союзников Вашингтона (Лондона, Берлина и Парижа) теперь во многом ближе к Москве.- Что касается иранской сделки, вы пытались убедить не выходить США из климатических договоренностей, не начинать торговую войну, не перемещать свое посольство в Израиль. Вы попробовали все. Попробовали такой мягкий подход. Но он не сработал. Не считаете ли вы, что теперь необходимо вступить в обмен мнениями гораздо жесте? – задали вопрос президенту Франции.- Я попытался. Я пробовал, — признался Эммануэль Макрон.И не только он. Накануне визита Макрона в Вашингтон там была канцлерин Меркель. Но она вернулась от Трампа ни с чем. А днями в Сочи ее принимал Путин. Переговоры шли несколько часов. Теперь в Петербурге аж двое суток гостил президент Франции. И получил заверения не только экономического характера."Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства, Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность. Все, что от нас зависит, мы сделаем, чтобы не было никаких новых угроз", — заявил российский президент.Далее — глубинные разъяснения."Конечно бояться не нужно. Но и практика-то ведь уже накапливается. Мы сейчас вокруг Ирана все крутимся. Ведь была уже практика применения американских санкций в отношении европейских экономических операторов. Девять, по-моему, миллиардов BNP Paribas, Deutsche Bank — за нарушение односторонних санкций. Да, и что? И заплатили как миленькие. По японскому банку тоже прошлись. С этим надо заканчивать. Это неприемлемо! Если так будет дальше продолжаться, что здесь хорошего? Это разрушает существующий миропорядок. Мы должны и с американскими нашими партнерами все-таки договориться о каких-то единых правилах поведения. Это чрезвычайно важно. Потому что это как раз и есть то, что лежит в основе нашего сегодняшнего обсуждения, это доверие. Либо оно есть, либо нет. И если его нет, то тогда ничего хорошего вообще не получится. Тогда действительно, как я говорил, кроме элемента силы в международных делах ничего не останется. А это может привести к трагедии в конце концов", — уверен Владимир Путин.Нашлось на этой сессии место и для мечтаний."Совсем скоро в Россию приедет японская национальная команда Samurai Bloom, чтобы участвовать в Чемпионате мира по футболу. Давайте представим, что, может быть, Samurai Bloom, одержав победу в предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией", — сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Реакция Путина: "Мой хороший друг господин премьер-министр представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале Чемпионата мира. Это плохой сценарий, а вдруг мы проиграем, беда-то какая будет, понимаете? Невозможно себе представить. Но дело совершенно не в этом, а в том, что складывается ситуация такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается. Это совсем и не футбол, и не дзюдо. Это просто хаос".