Мужчина набросился на стража порядка и нанес ему два ножевых ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие на поражение, пострадавший скончался в машине скорой помощи, а раненый правоохранитель был госпитализирован.

В сети размещены кадры с места инцидента с участием сотрудника полиции, произошедшего 19 мая в Ижевске. На записи видно, как раненый сотрудник правоохранительных органов рассказывает о некоторых подробностях ЧП с летальным исходом.По данным СУ СК РФ по Удмуртии, вечером в минувшую субботу патрульные, проверявшие информацию о совершенном преступлении, поступившую в дежурную часть отдела полиции, обратили внимание на мужчину с велосипедом, находившегося во дворе жилого дома № 46 по улице Дзержинского."Сотрудник полиции остановил данного мужчину с целью проверки серийного номера велосипеда на розыск. В ответ на требования сотрудника полиции мужчина внезапно выхватил предмет, похожий на нож, и нанес два колото-резанных ранения полицейскому в левое бедро и в левую руку, после чего полицейский в соответствии с законом о полиции применил табельное оружие, произведя несколько выстрелов в воздух и в нападавшего мужчину", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Схожую версию озвучил и сам патрульный, рассказавший случайному очевидцу, снимавшему происходящее на камеру мобильного телефона, об обстоятельствах произошедшего буквально через несколько минут после стрельбы.Пострадавший правоохранитель был госпитализирован с ножевыми ранениями руки и бедра, а его оппонент скончался в машине скорой помощи.Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".