Сергей Шнуров после заявления о разводе с Матильдой написал стих. Своими чувствами он поделился с подписчиками в Instagram.

Сергей Шнуров после заявления о разводе с Матильдой написал стихотворение. Своими чувствами он поделился с подписчиками в Instagram.Музыкант рассказывает, что сейчас ему очень больно, он чувствует себя раненым или даже убитым, отмечая, что упустил "свою мечту". При этом лидер "Ленинграда" задается вопросом, виновен ли он в разрыве или это воля судьбы, и пишет, что останется собой, "хоть ты тресни, одень, помой и причеши", и будет отвечать за свое творчество."Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счет" – заключает артист.Матильда, жена лидера "Ленинграда" в своем Instagram отказалась комментировать развод."Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", — написала она.Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 25 Май 2018 в 12:09 PDT