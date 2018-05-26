Сергей Шнуров после заявления о разводе с Матильдой написал стих. Своими чувствами он поделился с подписчиками в Instagram.
Сергей Шнуров после заявления о разводе с Матильдой написал стихотворение. Своими чувствами он поделился с подписчиками в Instagram.
Музыкант рассказывает, что сейчас ему очень больно, он чувствует себя раненым или даже убитым, отмечая, что упустил "свою мечту". При этом лидер "Ленинграда" задается вопросом, виновен ли он в разрыве или это воля судьбы, и пишет, что останется собой, "хоть ты тресни, одень, помой и причеши", и будет отвечать за свое творчество.
"Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счет" – заключает артист.
Матильда, жена лидера "Ленинграда" в своем Instagram отказалась комментировать развод.
"Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", — написала она.
Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 25 Май 2018 в 12:09 PDT