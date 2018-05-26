Власти Польши после нескольких дней задержания депортировали гражданку России Анну Захарян, сотрудничающую с мемориальным обществом Курск. Причиной, по сути, было только то, что она хранит память о своем прадеде, погибшем там в январе 1945-го.

Власти Польши после нескольких дней задержания депортировали гражданку России Анну Захарян, сотрудничающую с мемориальным обществом "Курск". Об этом сама Захарян сообщила на своей странице в "Фейсбуке".По словам россиянки, ее "депортировали из Польши, продержав семь дней в изоляторе, из них четыре не давая позвонить даже матери". Причиной, по сути, было только то, что она "хранит память о своем прадеде, погибшем там в январе 1945-го".Анна Захарян поблагодарила за помощь сотрудников МИД России, посольства России в Польше, депутатов и общественников. Лидер "Курска" Ежи Тыц считает произошедшее с гражданкой РФ нарушением прав человека, передает ТАСС.По словам Тыца, "Анну арестовали и использовали против нее типично гестаповские методы, чтобы она призналась в вещах, которых никогда не делала". В частности, ей "угрожали отправкой на Украину, использовали беспокойство за детей, погранохрана отказывалась предоставлять информацию о ее судьбе семье", рассказал в "Фейсбуке" Тыц.На минувшей неделе сотрудники польского Агентства внутренней безопасности сообщили о задержании и выдворении из страны другой гражданки России Екатерины Ц. (фамилия по польским законам не называется). По сообщению польских спецслужб, ее обвиняли в деятельности против республики.По сообщению российских СМИ, это уроженка Воронежа Екатерина Цивильская, которую в Польше обвинили в ведении подрывной деятельности против государства. В результате ее выдворения из страны Цивильская оказалась разъединена с семьёй: 11-летней дочерью и мужем, который к тому же не является родным отцом девочки.Мемориальное общество "Курск" — единственная организация, которая на благотворительных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам в Польше. На счету активистов "Курска" уже несколько десятков отремонтированных и обновленных мемориалов Красной армии.