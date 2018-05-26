Государственный Эрмитаж, Компании «Ростелеком» и Ericsson запустили на территории Главного штаба Эрмитажа опытную зону экспериментальной сети связи пятого поколения 5G. На церемонии запуска присутствовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

Государственный Эрмитаж, Компании Ростелеком и Ericsson запустили на территории Главного штаба Эрмитажа опытную зону экспериментальной сети связи пятого поколения 5G. На церемонии запуска присутствовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, первый вице-президент Ростелекома Владимир Кириенко и президент Ericsson в России Себастиан Толстой.Ростелеком выступает телекоммуникационным оператором проекта – компания предоставила необходимые радиочастоты и технологическую инфраструктуру для создания сети 5G. Ericsson обеспечивает необходимый комплекс технических решений 5G, их внедрение и интеграцию, а Эрмитаж предоставил площадку для тестирования сети.В специально подготовленной экспозиционной зоне в Главном штабе представили возможные направления использования сетей нового поколения в музейном деле.Одним из направлений, которые нужно обсуждать и развивать, является использование данной технологии в реставрации. Новые возможности продемонстрировал Игорь Карлович Малкиель, заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа. С помощью роборуки, управляемой на расстоянии, он очистил современную копию скульптуры из коллекции Эрмитажа от нанесённого на неё состава. Удаление поверхностных загрязнений – один из самых распространённых реставрационных процессов. Минимальная задержка в передаче данных даёт возможность работать дистанционно на любых расстояниях в реальном времени. Требуемые параметры способны обеспечить только технологии 5G.На базе роборуки возможно производить не только дистанционную реставрацию, но и дистанционное обучение реставраторов с помощью специальных устройствДемонстрация представленных сценариев проводилась на базе тестовой сети Ростелекома с использованием частотного диапазона 3500 МГц. Для обеспечения эффекта присутствия в обоих случаях использовалась камера с углом обзора 360 градусов, а снимаемый ею 4K видеопоток передавался на очки виртуальной реальности. В результате создаётся эффект присутствия рядом с объектом искусства. Для дистанционного управления устройствами необходима бесперебойная качественная передача данных на высоких скоростях и моментальный отклик сети. Требуемые параметры способны обеспечить только технологии 5G.Для нас большая честь запустить опытную зону 5G в одном из крупнейших и культурно-исторических музеев мира – в Эрмитаже. У нас есть уникальная возможность определить практическое применение новейшей технологии для музейного дела в целом, - говорит первый вице-президент Ростелекома Владимир Кириенко. – На наш взгляд, функционал 5G дает возможность оцифровать и хранить информацию о миллионах культурных ценностей. Технология позволит проводить виртуальные экскурсии с помощью панорамных съемок 360 в режиме реального времени. Мы гордимся тем, что можем предоставить новые технологические инструменты для лучшего музея страны.Себастиан Толстой, глава Ericsson в России: Запуск тестовой сети 5G на территории Эрмитажа – важный шаг на пути к укреплению нашего стратегического партнерства с компанией Ростелеком. Технологии 5G открывают множество возможностей для развития умных городов, умного производства, умных зданий, подключенных услуг и сферы культуры. Благодаря внедрению новых технологий появятся такие сценарии использования и бизнес-модели, которые сейчас невозможно даже представить.Эрмитаж всегда впереди всех. Мы стали первым музеем в мире, в котором начинает работать тестовая зона 5G. Новейшие технологии – это вполне в нашем стиле и духе, мы любим использовать современные достижения и любим с ними экспериментировать. Во всех новых технологиях очень важно, насколько человечным будет их использование, поэтому важно тестировать их в сфере культуры, и музей наилучшим образом подходит для этого, - сказал на церемонии открытия Михаил Пиотровский.5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает высокую скорость передачи данных и обработку большого объема трафика, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и массовое подключение устройств интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества.Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.На базе тестовой сети будут проведены совместные испытания передовой технологии Massive MIMO, которая открывает недосягаемые ранее возможности по увеличению емкости сети и эффективности использования частотного ресурса.* * *Отдельные участки полосы радиочастот диапазона 3,5ГГц для использования РЭС сети пятого поколения для проведения экспериментальных работ выделены решением ГКРЧ Группе компаний Ростелеком. В рамках взаимного сотрудничества компанией Tele2 была предоставлена возможность использования диапазона частот 1800 МГц для демонстрации механизма Carrier aggregation с диапазоном 3500 MHz в части агрегации полос частот диапазона 1800 МГц и диапазона 3,5 ГГц Учитывая, что диапазон частот 3,5 ГГц рассматривается для построения сетей 5G/IMT2020, было показано, что два поколения технологий могут взаимно дополнять друг друга, что особенно важно на будущий переходной период* * *Ericsson помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. Компания предоставляет решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые источники дохода. Инвестиции Ericsson в сервисы голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Более подробная информация доступна на сайте www.ericsson.com* * *Государственный Эрмитаж – один из крупнейших и самых значительных музеев России и мира. Находится в Санкт-Петербурге.Свою историю музей начинал с коллекции произведений искусства, приобретённых в частном порядке российской императрицей Екатериной II. Первоначально это собрание размещалось в специальном дворцовом флигеле — Малом Эрмитаже (от фр. ermitage — место уединения, келья, приют отшельника, затворничество), откуда и закрепилось общее название будущего музея. В 1852 году из сильно разросшейся коллекции был сформирован и открыт для посещения публики Императорский Эрмитаж.Современный Государственный Эрмитаж представляет собой сложный музейный комплекс. Основной музейный комплекс расположен вдоль набережной реки Невы и включает шесть зданий, главным из которых принято считать Зимний дворец. Кроме того, Эрмитаж это – Восточное крыло Главного штаба (Дворцовая площадь, 6-8), Дворец Меншикова (Университетская набережная, 15), Зимний дворец Петра I (Дворцовая набережная, 34), Музей Императорского фарфорового завода (проспект Обуховской обороны, 151), Реставрационно-хранительский центр Старая Деревня (Заусадебная улица, 37) и Биржа (Биржевая площадь, 4). Коллекция музея насчитывает около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия.Государственный Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира.* * *ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд руб., OIBDA достигла 23,2 млрд руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.