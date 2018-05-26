Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев будет также работать с мужской командой. Старшим тренером женской сборной назначен Виталий Норицын.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев будет также работать с мужской командой. Старшим тренером женской сборной назначен Виталий Норицын.Помощником Хованцева в мужской сборной станет Сергей Идинов, а помощником Норицына назначен Сергей Башкиров. Леонид Гурьев займет должность тренера консультанта. Также к работе со сборной будет привлечен Павел Ланцов.Сергей Белозеров будет работать с резервной мужской сборной. Андрей Падин и Сергей Коновалов возглавили женскую команду Б.