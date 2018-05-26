Дмитрий Шепелев уже несколько лет в одиночку воспитывает сына Платона. И не всегда его методы одобряют окружающие.

Дмитрий Шепелев уже несколько лет в одиночку воспитывает сына Платона. И не всегда его методы одобряют окружающие.Недавно Шепелев вызвал новую волну негатива в свой адрес. Поклонники телеведущего обратили внимание Дмитрия на то, что пятилетний Платон может вырасти избалованным.Телеведущий души не чает в малыше и выполняет любой каприз мальчика. Так, на прошлой неделе Шепелев похвастался тем, провел сына за кулисы цирка Cirque du Soleil. А вчера он исполнил еще одну мечту сына: купил пятилетнему мальчику обувь люксового бренда. Теперь Платон будет щеголять в сандалях итальянского модного дома, стоимостью свыше 200 долларов.Стоит напомнить, что Дмитрий неоднократно рассказывал, как прикладывает все усилия к тому, чтобы Платон стал гурманом. Он сам готовит для сына изысканные завтраки и водит по дорогим ресторанам с авторской кухней. Поклонники полагают, что Шепелев пытается таким образом компенсировать отсутствие мамы. Народ убежден, что это может в будущем привести к серьезным проблемам. Однако большинство фанатов все же поддерживают телеведущего."Очень заботливый папа и чудесный малыш! Дай бог Вам здоровья и сил воспитывать маленького Платона", "Ты лучший папа", "Детки быстро растут, наслаждайтесь пока он еще малыш, сейчас вы весь его мир", – написали фанаты Дмитрию (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).