Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ и объявившего голодовку, стабильное, сообщила его сестра Наталья Каплан. По ее словам, к голодовке присоединился военнослужащий ВСУ Александр Шумков, заключенный в Брянске.

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ и объявившего голодовку, стабильное, сообщила его сестра Наталья Каплан."Ни хорошо ни плохо", — добавила она в эфире телеканала "112 Украина".По словам Каплан, от еды отказался и военнослужащий ВСУ Александр Шумков, заключенный в Брянске, передает "Интерфакс".Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. Спустя год его приговорили к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества.14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. Он потребовал отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Российские власти считают режиссера гражданином РФ.