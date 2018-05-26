Декларация о намерениях развивать военное сотрудничество Швеции с США и Финляндией не направлена против России, а лишь укрепляет сотрудничество королевства с другими странами в сфере безопасности. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума шведский посол в России Петер Эриксон.

Декларация о намерениях развивать военное сотрудничество Швеции с США и Финляндией не направлена против России, а лишь укрепляет сотрудничество королевства с другими странами в сфере безопасности. Об этом шведский посол в Москве Петер Эриксон заявил агентству ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам посла, декларация об оборонном сотрудничестве, подписанная 8 мая министрами обороны Швеции, США и Финляндии, "не направлена против кого-либо, в том числе и России"."А с Финляндией и США мы давно тесно взаимодействуем", — добавил Эриксон.Ни Швеция, ни Финляндия не являются членами НАТО. Ранее министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте заявлял, что подписанная в Вашингтоне Финляндией, Швецией и США декларация не является шагом в сторону членства финнов в Североатлантическом альянсе.