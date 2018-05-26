Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, рассказал подробности готовившегося покушения на его подзащитного.

Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, рассказал подробности готовившегося покушения на его подзащитного.По словам Мусатова, Винника планировали отравить в греческой тюрьме до его экстрадиции в РФ. Узнав об этом, Винник через адвоката передал следственным органам в России "желание помочь Российской Федерации". "Я слишком много знаю, и для многих в России было бы неудобно, если я окажусь на родине", — заявил Винник. Охрана тюрьмы, в свою очередь, предприняла специальные меры безопасности в отношении Винника.Винник неоднократно выражал согласие с решением греческого суда об экстрадиции в Россию. Он считает, что только в России смогут обеспечить его безопасность. Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции.В России расследуют дело, в котором фигурирует фамилия Винника, но, по словам адвоката, Генеральную прокуратура РФ и Следственный департамент МВД никак не определили в нем процессуальный статус Винника.Адвокат опроверг сообщения СМИ о том, что его клиент признался в отмывании 750 миллионов рублей. Защита предпринимает массу усилий для того, чтобы Винник не был депортирован в США.Александра Винника обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов посредством криптовалют на бирже BTC-E, пишет РИА Новости.