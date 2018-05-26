Сергей Собянин будет баллотироваться на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года и надеется на поддержку москвичей.

Сергей Собянин будет баллотироваться на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года и надеется на поддержку москвичей."Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу", — сказал он на праздновании дня рождения проекта "Активный гражданин".В 2010 Сергей Собянин сменил Юрия Лужкова на посту мэра Москвы. В 2013 году он был переизбран. С 2001 по 2005 год занимал пост губернатора Тюменской области. В 2005-2008 годах являлся руководителем администрации президента РФ, передает РИА Новости.