На Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин высказался за радикальное решение проблемы подмосковных свалок.

На Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин высказался за радикальное решение проблемы подмосковных свалок. Мэр отметил, что трудности области являются и проблемой Москвы, пишет РИА Новости.Собянин планирует работать совместно с правительством Московской области и привести "фактически близкую к экологической катастрофе ситуацию в нормальное русло". "Эта проблема накапливалась огромное количество лет", — подчеркнул Собянин.Для этого столица радикально сократит объём отходов, который транспортируется в другие регионы. Существующие свалки и полигоны будут рекультивированы. Процесс займет до двух лет.На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха. В марте произошел выброс свалочного газа.