В ходе беседы полицейский подробно объяснил как обезопасить себя и окружающих от оскорблений, пагубного влияния и оказания давления через интернет-ресурсы...

Руководитель Центра противодействия экстремизму УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Алексей Маскунов провёл профилактические беседы со студентами и волонтёрами в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете и Московском финансово-промышленном университете «Синергия».Сотрудник полиции сообщил о подозрительных сайтах, которые могут содержать информацию, способную нанести вред психическому развитию и даже жизни людей.В ходе беседы полицейский подробно объяснил как обезопасить себя и окружающих от оскорблений, пагубного влияния и оказания давления через интернет-ресурсы. Алексей Маскунов призвал молодых людей быть бдительными в сети Интернет, ведь именно там, за маской доброжелателя, может скрываться злоумышленник. Большой интерес студентов и волонтеров вызвал вопрос определения достоверности информации, представляемой на том или ином сайте.Также начальник ЦПЭ УВД по САО напомнил, что за высказанное мнение или публикацию в сети Интернет, оскорбляющие достоинство другого человека либо группы лиц, предусмотрена административная или уголовная ответственность.На прощание полицейский оставил контактные телефоны дежурной части УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для сообщений о противоправных действиях.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29