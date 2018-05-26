В весенне-летний период детям особенно важно напоминать о безопасности на дорогах и улицах города...

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы проводят профилактические беседы с юными пешеходами во всех округах столицы.В весенне-летний период детям особенно важно напоминать о безопасности на дорогах и улицах города, а также о правилах поведения во время игр во дворе, где могут подстерегать опасности в виде «дорожных ловушек». Масштабное мероприятие провели инспекторы ДПС Юго-Западного округа во главе с командиром Отдельного батальона ДПС ГИБДД подполковником полиции Михаилом Кореневым совместно с представителями Управы района «Ясенево» и жителями округа.Во дворах и вблизи образовательных организаций с юными пешеходами провели занимательные беседы по Правилам дорожного движения. Ребятам рассказали о способах безопасного передвижения на самокатах, велосипедах, гироскутерах и моноколесах. Объяснили, почему переходя проезжую часть,важно везти средство передвижения рядом с собой, ни в коем случае не переезжать проезжую часть на нем.Также Госавтоинспекторы побеседовали с родителями и разъяснили, что данные средства передвижения являются самыми незащищенными. Именно поэтому важно воспитывать в ребенке дисциплинированность и ответственность, ведь только соблюдая Правила дорожного движения, все его участники могут чувствовать себя в безопасности.Дорожные полицейские провели профилактические беседы и с водителями автомобилей, которые передвигались по дворовым территориям. Инспекторы ГИБДД напомнили им о соблюдении скоростного режима и призвали быть более внимательными на дорогах.В преддверии летних каникул сотрудники Отдельного батальона ДПС Южного округа столицы посетили группу продленного дня учащихся начальных классов ГБОУ Школа №870. Совместно с Юными инспекторами движения Госавтоинспекторы провели беседу на тему: «Велосипедист на пешеходном переходе».Автоинспекторы, находясь на импровизированном пешеходном переходе, рассказали ребятам о правилах передвижения по проезжей части дороги с использованием велосипедов и самокатов, а также напомнили о мерах безопасности. На память об участии в акции дорожные полицейские подарили ребятам сувениры на тему безопасности дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81