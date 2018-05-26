Экскурсовод познакомила гостей с коллекцией огнестрельного и холодного оружия, изъятого у преступников, рассказывала о борьбе с терроризмом, наркомафией...

Сотрудники полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с будущими стражами правопорядка, проходящими стажировку в УВД, посетили музей истории органов внутренних дел.Казалось бы, это ведомственный музей, представляющий интерес лишь для узкого круга посетителей. Но в том-то и дело, что его экспонаты — символ нового времени, когда деятельность органов внутренних дел стала открытой для широкого публичного доступа. Содержание бережно собранных в музее коллекций заставляет задуматься о прожитых страной годах и ее сегодняшних проблемах.Военный раздел музея заслуживает отдельного разговора. Мало кто знает, что из сотрудников МУРа в первые дни войны был сформирован чрезвычайный отряд особого назначения, который под Москвой разрушал железнодорожные магистрали, взрывал фашистские эшелоны, громил тылы противника. В музее хранятся исторические фотографии тех лет, боевые награды бойцов-милиционеров, их личное оружие.Неизменный интерес у полицейских вызвала информация, посвященная деятельности правоохранительных органов на современном этапе – о нелегкой и самоотверженной работе сотрудников уголовного розыска, экспертов-криминалистов, транспортной полиции, ГИБДД, ОМОН, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и других служб. Экскурсовод познакомила гостей с коллекцией огнестрельного и холодного оружия, изъятого у преступников, рассказывала о борьбе с терроризмом, наркомафией.Посещение музея истории оставило у гостей приятное чувство интеллектуального насыщения и гордости за нашу правоохранительную систему.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29