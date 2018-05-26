Представитель Госдепа Хезер Науэрт предупредила власти Сирии о недопустимости любых действий, которые могут способствовать разрастанию конфликта или ставят под угрозу перемирие.

Представитель Госдепа Хезер Науэрт предупредила власти Сирии о недопустимости "любых действий, которые могут способствовать разрастанию конфликта или ставят под угрозу перемирие".США выказали обеспокоенность продвижением правительственных на юго-западе Сирии к зоне деэскалации, пишет РИА Новости. О границах у населенного пункта Дераа, в которых действует перемирие, договорились США, Иордания и Российская Федерация в прошлом году.Американцы не уточнили, какие именно операции сирийские военных они имеют в виду.