Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 31 мая, в предстоящий четверг, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, заседание проводится, чтобы продолжить диалог с Россией.

Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 31 мая, в предстоящий четверг, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, заседание проводится, чтобы продолжить диалог с Россией."Нам нужен диалог, чтобы улучшать наши отношения и снизить напряжение", — цитирует Столтенберга ТАСС.Генсек НАТО отметил, что отношения с Россией выстраивать непросто, но очень важно. Столтенберг перечислил наиболее актуальные темы: Украина, "военная прозрачность" "снижение рисков" и учения.Предыдущее заседание Совета Россия — НАТО прошло в октябре 2017 года.